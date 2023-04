https://it.sputniknews.com/20230430/il-presidente-della-repubblica-ceca-identifica-il-problema-principale-dellesercito-ucraino-17193782.html

Il presidente della Repubblica Ceca identifica il problema principale dell'esercito ucraino

Il presidente della Repubblica Ceca identifica il problema principale dell'esercito ucraino

Il presidente della Repubblica Ceca Petr Pavel: la mancanza di munizioni rende i carri armati occidentali in Ucraina una merce di magazzino. 30.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-30T18:39+0200

2023-04-30T18:39+0200

2023-04-30T18:39+0200

ucraina

esercito ucraino

repubblica ceca

praga

presidente

dichiarazione

geopolitica

mondo

sicurezza

armamenti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/414/36/4143652_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_4b77bad3d82d65d990ae90b8ad91c485.jpg

"Il problema principale dell'esercito ucraino oggi è la mancanza di munizioni, a causa di ciò, in particolare, i carri armati occidentali stanno effettivamente diventando merci di magazzino", ha detto domenica il presidente ceco Petr Pavel, dopo essere tornato da un viaggio in Ucraina.Secondo lo stesso, i partner occidentali forniscono all'Ucraina attrezzature molto efficaci, come carri armati moderni, ma con una quantità assolutamente minima di munizioni.Gli ucraini possono usare i mezzi solo per pochi giorni, e poi devono ritirarle."In effetti, (i carri armati) diventano una merce di magazzino. E non ha molto senso", ha detto Pavel, aggiungendo che la Repubblica Ceca, insieme ai suoi alleati, cercherà modi per aumentare la fornitura di munizioni all'Ucraina. Secondo il presidente ceco l'esercito russo ha un vantaggio nei cannoni di artiglieria e lanciarazzi, ma soprattutto nella quantità di munizioni.Pavel ha visitato l'Ucraina il 28-29 aprile insieme al Presidente Slovacchia Zuzana Chaputova.Con l'occasione i 2 hanno avuto colloqui con Volodymyr Zelensky.Inoltre, Pavel ha tenuto colloqui con la leadership della regione di Dnipro, che la Repubblica Ceca intende aiutare nella ricostruzione post-bellica.

ucraina

repubblica ceca

praga

slovacchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, esercito ucraino, repubblica ceca, praga, presidente, dichiarazione, geopolitica, mondo, sicurezza, armamenti, carri armati, slovacchia, vladimir zelensky