https://it.sputniknews.com/20230430/il-presidente-della-lituania-ha-definito-la-condizione-per-ladesione-dellucraina-alla-nato-17192740.html

Il presidente della Lituania ha definito la condizione per l'adesione dell'Ucraina alla NATO

Il presidente lituano Nauseda: l'Ucraina non può aderire alla NATO fino alla fine della crisi in atto nel Paese. 30.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-30T15:46+0200

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/238/86/2388624_0:118:3322:1987_1920x0_80_0_0_8d4e2bd5be98cd82b54562edc5323d9e.jpg

"L'Ucraina non sarà in grado di aderire alla NATO prima della fine del conflitto armato sul suo territorio", ha detto il presidente lituano Gitanas Nauseda in un'intervista al giornale italiano La Repubblica.Allo stesso tempo, Nauseda ha espresso la speranza che il prossimo vertice dell'alleanza consentirà di sviluppare una tabella di marcia per l'adesione dell'Ucraina.Secondo lo stesso, la NATO deve superare la vecchia formula della "porta aperta".Alla fine di settembre dello scorso anno, Kiev ha chiesto l'adesione alla NATO in "modo accelerato".Il segretario Generale Jens Stoltenberg ha fatto nuovamente riferimento alla "politica della porta aperta" e al diritto di ogni Paese all'autodeterminazione, ma ha ricordato che è necessario il consenso di tutti i Paesi membri dell'alleanza per accettare un nuovo membro.La scorsa settimana Stoltenberg ha visitato Kiev e ha detto che l'Ucraina "alla fine si unirà alla NATO e che tutti gli alleati sono d'accordo con questo". Queste parole hanno sorpreso il primo ministro ungherese Viktor Orbán.A Mosca si sottolinea che si sta monitorando attentamente la situazione, ricordando che è stato l'orientamento dell'Ucraina verso l'adesione alla NATO che è diventato uno dei motivi per l'avvio dell'operazione speciale militare.

