I militari hanno abbattuto un drone con un carico di esplosivi americani nella zona di Energodar

I militari hanno abbattuto un drone con un carico di esplosivi americani nella zona di Energodar

30.04.2023

"Le truppe russe hanno distrutto un drone ucraino con esplosivi C4 forniti dagli Stati Uniti nell'area di Energodar," ha detto un funzionario delle forze dell'ordine.Secondo la stessa, il contenuto del drone includeva:Il rappresentante delle forze di sicurezza ha osservato che questi componenti non potrebbero causare danni significativi ai veicoli blindati, ma "potrebbero essere efficacemente utilizzati contro civili non protetti".Pertanto, il drone distrutto è stato progettato per essere utilizzato per organizzare un attacco terroristico contro i civili, ha concluso la fonte.Il giorno prima, i militari russi hanno anche abbattuto un drone americano usato sopra Energodar dalle forze ucraine per la ricognizione e la preparazione di azioni di sabotaggio.

