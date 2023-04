https://it.sputniknews.com/20230430/i-bombardamenti-ucraini-nella-regione-russa-di-bryansk-hanno-ucciso-due-civili-17192096.html

I bombardamenti ucraini nella regione russa di Bryansk hanno ucciso 4 civili

Secondo le autorità locali i servizi operativi stanno ancora lavorando sulla scena dell'incidente. 30.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-30T10:17+0200

2023-04-30T10:17+0200

2023-04-30T14:35+0200

russia

ucraina

Due civili sono stati uccisi a seguito di un bombardamento ucraino nel villaggio di Suzemka, ha dichiarato il governatore della regione di Bryansk Alexander Bogomaz su Telegram.Poi il governatore della regione di Bryansk ha reso noto che altre due persone sono state vittime del bombardamento, quattro in totale.I servizi operativi stanno ancora lavorando sulla scena dell'incidente, ha concluso il capo regionale. La Regione di Bryansk, così come altre regioni di confine della Federazione russa, continua ad avere un livello giallo di pericolo terroristico, che implica l'intensificazione delle ispezioni nelle stazioni ferroviarie e in altri luoghi pubblici, una maggiore protezione delle strutture strategiche, comprese quelle energetiche, nonché altre misure di prevenzione.

