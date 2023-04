https://it.sputniknews.com/20230430/gli-agricoltori-della-moldavia-hanno-chiesto-il-divieto-di-importazione-di-cereali-dallucraina-17192331.html

Gli agricoltori della Moldavia hanno chiesto il divieto di importazione di cereali dall'Ucraina

Gli agricoltori della Moldavia hanno chiesto il divieto di importazione di cereali dall'Ucraina

L'associazione moldova ‘Potere agli Agricoltori’ ha scritto alle autorità chiedendo un divieto temporaneo sulle importazioni di grano, mais, colza e girasole... 30.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-30T12:20+0200

2023-04-30T12:20+0200

2023-04-30T12:20+0200

moldavia

grano

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/760/45/7604577_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93fae8b189d9eda40f32f97ac592b1e9.jpg

Venerdì la Commissione Europea ha raggiunto un accordo con Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia sulle importazioni di prodotti agricoli dall'Ucraina; l'accordo prevede che i Paesi eliminino le misure unilaterali di divieto temporaneo di importazione di grano, mais, semi di colza e girasole dall’Ucraina. In cambio, ai loro agricoltori viene promesso un pacchetto di aiuti del valore di 100 milioni di euro. Gli agricoltori insistono anche sulla creazione di un meccanismo rigoroso di controllo del transito dei prodotti dall'Ucraina, per evitare il contrabbando. Ai rappresentanti delle autorità viene chiesto di accelerare i negoziati con l'UE, in modo che gli agricoltori moldavi possano ricevere un risarcimento. Alla fine di marzo, i primi ministri di diversi Paesi dell'Unione Europea hanno chiesto al capo della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di intervenire nella crisi causata dall'afflusso di grano dall'Ucraina. La lettera dei primi ministri di Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Slovacchia affermava che "i problemi sono legati ad un aumento significativo delle forniture di prodotti ucraini ai mercati degli Stati membri dell'UE, in particolare quelli confinanti o vicini all'Ucraina", in particolare "c'è stato un aumento senza precedenti delle importazioni di grano, semi oleosi, uova, pollame, zucchero, succo di mela, bacche, mele, farina, miele e prodotti di pasta". La Polonia e l'Ungheria, in mezzo alle proteste degli agricoltori locali, hanno annunciato alla fine della settimana scorsa la sospensione delle importazioni di prodotti agricoli ucraini che entrano nel mercato paneuropeo senza dazi. Decisioni successive di sospendere le importazioni di cereali e altri prodotti selezionati dall'Ucraina sono state annunciate da Slovacchia e Bulgaria.

moldavia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

moldavia, grano, ucraina