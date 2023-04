https://it.sputniknews.com/20230430/georgia-manifestazione-contro-la-pressione-occidentale-si-sta-svolgendo-a-tbilisi-17194199.html

Georgia, manifestazione contro la pressione occidentale si sta svolgendo a Tbilisi

Tbilisi sta tenendo una manifestazione contro la pressione occidentale e l'attuazione di uno scenario rivoluzionario. 30.04.2023, Sputnik Italia

Questa domenica il centro di Tbilisi, la capitale dello stato della Georgia, vede lo svolgersi di una grande manifestazione contro "la pressione occidentale, per la pace e la stabilità nel Paese".ln Rete si stanno diffondendo filmati rilasciati dagli organizzatori della manifestazione e da testimoni locali.Inizialmente, la gente si è radunata in piazza entro le 15:00 per assistere alla partita di calcio "Napoli" contro "Salernitana" e sostenere il giocatore georgiano Khvicha Kvaratskhelia, che gioca per i partenopei.Dopo la partita è iniziata la manifestazione dal tema politico, cui partecipano rappresentanti dello spettacolo, artisti, semplici cittadini della Georgia, anche dalle regioni al di fuori della capitale.Il messaggio principale dell'azione, secondo gli organizzatori, è quello di esprimere preoccupazione per i "tentativi dei paesi occidentali di trascinare la Georgia in un conflitto militare in Ucraina, i rischi dell'attuazione di uno scenario rivoluzionario e della polarizzazione nel Paese".L'azione si svolge sotto gli slogan "Prima la Georgia", e "Per la pace".Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov In precedenza ha sottolineato che il governo georgiano, in risposta alla "pressione senza precedenti dell'Occidente per aderire alle sanzioni e aprire un secondo fronte", afferma di essere guidato dai propri interessi nazionali, dal momento che il Paese ha stabilito contratti commerciali con la Federazione Russa, nel settore del turismo e dell'energia.

