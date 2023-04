https://it.sputniknews.com/20230430/foreign-office-inglese-annuncia-volo-aggiuntivo-per-evacuare-i-concittadini-ancora-presenti-in-17194757.html

Foreign Office inglese annuncia volo aggiuntivo per evacuare i concittadini ancora presenti in Sudan

Il Foreign Office del Regno Unito ha annunciato domenica un volo aggiuntivo per aiutare i suoi cittadini ancora presenti in loco a lasciare il Sudan, con un... 30.04.2023, Sputnik Italia

Questo sabato, il ministero degli Esteri inglese (Foreign, Commonwealth and Development Office) ha dichiarato di aver concluso un'operazione di evacuazione iniziale che ha aiutato a trasportare quasi 1.900 persone fuori dalla nazione africana per via aerea.Il volo di sabato doveva essere l'ultimo effettuato dal Regno Unito a causa del calo della domanda di posti e del rischio di ulteriore inasprirsi della situazione nel Paese.Intanto il commissario europeo Janez Lenarcic riferisce che "La situazione in Sudan potrebbe deteriorarsi ulteriormente e persino estendersi ai Paesi vicini":Lo stesso riferisce al riguardo che attorno al Sudan vi sono molti altri Stati ritenuti "a rischio":Il 15 aprile sono scoppiati violenti scontri tra le forze armate regolari sudanesi e il gruppo paramilitare Rapid Support Forces. Da allora le parti hanno introdotto una serie di cessate il fuoco temporanei a livello nazionale, ma il conflitto non è stato ancora risolto.Secondo il ministero della Sanità del Sudan, negli scontri sono morte circa 600 persone.L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha riportato oltre 528 morti e più di 4500 feriti.

