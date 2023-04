https://it.sputniknews.com/20230430/ex-cancelliere-merkel-esorta-a-non-restringere-gli-orizzonti-in-relazione-ai-negoziati-sullucraina-17193159.html

Ex-cancelliere Merkel esorta a non restringere gli orizzonti in relazione ai negoziati sull'Ucraina

2023-04-30T16:13+0200

germania

angela merkel

negoziati

russia

mosca

ucraina

kiev

diplomazia

geopolitica

berlino

Angela Merkel esorta a non "restringere gli orizzonti" alludendo alla situazione attuale circa le trattative tra le parti coinvolte nella crisi in atto in Ucraina, sottolineando che in qualità di cancelliere, durante la sua carriera politica, "ha sempre cercato di assicurarsi di non restringere troppo i propri orizzonti (sulla questione dei colloqui di pace tra Mosca e Kiev)".Le dichiarazioni dell'ex-cancelliere ad una fiera del libro in corso a Lipsia.La stessa ha poi proseguito evidenziando come, a suo dire, abbia "cercato con ogni mezzo di prevenire un eventuale conflitto militare tra Mosca e Kiev":L'ex-cancelliere difende inoltre la sua politica nei confronti della Federazione Russa giudicando corretti gli sforzi fatti d parte sua nel quadro dei cosiddetti negoziati di Minsk.La Merkel ha concluso il suo intervento dicendo di non sapere come si potrà al momento porre fine alle ostilità, parafrasando, ma sottolinendo come ritenga necessario "pensare a uno scenario futuro in cui siano possibili negoziati tra le parti".

germania

russia

ucraina

kiev

berlino

europa

minsk

bielorussia

europa orientale

2023

