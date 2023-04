https://it.sputniknews.com/20230430/assad-la-siria-sostiene-la-presenza-politica-ed-economica-attiva-della-cina-in-tutto-il-mondo-17191806.html

Assad: la Siria sostiene la presenza politica ed economica attiva della Cina in tutto il mondo

Assad: la Siria sostiene la presenza politica ed economica attiva della Cina in tutto il mondo

Il presidente siriano ha anche valutato positivamente la mediazione della Cina nella normalizzazione diplomatica tra Arabia Saudita e Iran, che stabilizzerebbe... 30.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-30T09:24+0200

2023-04-30T09:24+0200

2023-04-30T09:24+0200

bashar assad

cina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/873/92/8739225_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5d8c2c4f1cfd181547dbefb8f0d06669.jpg

La Siria sostiene la presenza politica ed economica attiva della Cina in tutto il mondo, contribuendo al ripristino dell'equilibrio globale, ha dichiarato sabato il Presidente siriano Bashar Assad. All'inizio della giornata, Assad ha incontrato l'inviato speciale della Cina per il Medio Oriente Zhai Jun per discutere delle relazioni bilaterali siro-cinesi e del ruolo della Cina in Medio Oriente.Assad ha detto che la Siria vede opportunità di sviluppo economico nell'abbandono del dollaro a favore dello yuan cinese. Il presidente siriano ha detto che i Paesi BRICS potrebbero svolgere un ruolo chiave in questo senso. All'inizio di marzo, la Cina ha ospitato i colloqui di riferimento tra l'Arabia Saudita e l'Iran, in cui i due Stati hanno concordato di ristabilire le relazioni diplomatiche e di riaprire le loro ambasciate in tempi brevi.

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

bashar assad, cina