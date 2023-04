https://it.sputniknews.com/20230429/ministero-esteri-russo-sta-prendendo-in-considerazione-le-idee-di-guterres-sullaccordo-del-grano-17188830.html

Ministero Esteri russo sta prendendo in considerazione le idee di Guterres sull'accordo del grano

Lo ha dichiarato ai giornalisti il Vice Ministro degli Esteri russo Sergei Vershinin. 29.04.2023, Sputnik Italia

Le idee formulate nella lettera del Segretario Generale dell'ONU António Guterres sull’accordo sul grano vengono prese in considerazione ed elaborate in un formato interministeriale, ha dichiarato ai giornalisti il Vice Ministro degli Esteri russo Sergei Vershinin. "E abbiamo detto più volte che queste proposte vengono prese in considerazione e lavorate in un formato interministeriale", ha aggiunto.

