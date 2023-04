https://it.sputniknews.com/20230429/lavrov-definisce-i-tentativi-occidentali-di-isolare-la-russia-un-fallimento-17188929.html

Lavrov definisce i tentativi occidentali di isolare la Russia un fallimento

Lavrov definisce i tentativi occidentali di isolare la Russia un fallimento

I tentativi dell'Occidente di isolare la Russia sono un completo fallimento, ha dichiarato il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov

Secondo il Ministro, il movimento verso la multipolarità globale è diventato un fatto, una realtà geopolitica. I nuovi centri mondiali - in Eurasia, Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa e America Latina - stanno ottenendo risultati impressionanti, basati sull'autonomia, sulla sovranità statale e sull'identità culturale e civile. "Ora la prima potenza economica del mondo - in termini di parità di potere d'acquisto - è la Cina, che combina abilmente meccanismi di mercato e metodi di regolamentazione statale", ha ricordato il Ministro degli Esteri. A suo avviso, nell'attuale mondo multipolare, l'unica alternativa sensata al confronto è quella di unire gli sforzi dei principali centri mondiali sui principi della Carta delle Nazioni Unite, compreso il rispetto pratico dell'uguaglianza sovrana degli Stati. Secondo il ministro, la Russia rimane in prima linea negli sforzi internazionali per rafforzare i principi legali e democratici multipolari della comunicazione tra nazioni. Continuerà a lavorare attivamente all'interno delle Nazioni Unite, compreso il Gruppo di Amici in Difesa della Carta delle Nazioni Unite, e coordinerà strettamente le sue azioni con gli alleati e i membri che la pensano allo stesso modo di CSTO, EAEC, CSI, BRICS, SCO e altri raggruppamenti regionali del mondo in via di sviluppo.

