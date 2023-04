https://it.sputniknews.com/20230429/la-russia-non-vede-progressi-nellattuazione-della-sua-parte-dellaccordo-sui-cereali-17189296.html

La Russia non vede progressi nell'attuazione della sua parte dell'accordo sui cereali

Il vice-ministro degli Esteri russo Sergey Vershinin riferisce circa la prospettiva eventuale di una estensione dell'accordo sul grano oltre il 18 maggio... 29.04.2023, Sputnik Italia

Non ci sono risultati tangibili che indichino che le richieste della Russia nell'ambito dell'Iniziativa sul grano del Mar Nero siano state soddisfatte, ma c'è ancora tempo prima che l'accordo sul grano scada, ha dichiarato il vice-ministro degli Esteri russo Sergey Vershinin, parlando delle prospettive di estendere l'accordo oltre il 18 maggio.La Russia "viene informata degli sforzi", ha detto, aggiungendo che il Paese li apprezza, "ma abbiamo bisogno di risultati, e (al momento) non ci sono".Le idee sull'iniziativa del grano del Mar Nero, nota anche come accordo sul grano, formulate dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sono state prese in considerazione ed elaborate in un formato interdipartimentale, ha aggiunto Vershinin.Mercoledì, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che la lettera di Guterres a Putin sull'accordo sul grano era stata consegnata attraverso i canali diplomatici e veniva presa in considerazione.Sergey Vershinin ha detto che Washington è interessata a mantenere il lavoro della sua ambasciata a Mosca, anche se le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono ad un livello estremamente basso.Lo stesso ha specificato che esiste uno scambio tra Russia e Stati Uniti a livello di esperti per quanto riguarda varie preoccupazioni e questioni nelle relazioni bilaterali.Il vice-ministro degli Esteri ha affermato che la Russia sta lavorando con gli Stati Uniti sulla base del principio della piena reciprocità e "se verranno intraprese azioni ostili contro la Federazione Russa su base bilaterale, la parte americana riceverà immediatamente esattamente la stessa reazione".Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres non ha ancora fatto alcun passo particolare per avviare un processo di arbitrato contro gli Stati Uniti per il recente problema con i visti, la Russia cercherà questa procedura, ha aggiunto Vershinin."Ci sono molte prove che gli americani stanno violando i loro obblighi", ha detto Vershinin ai giornalisti, aggiungendo che gli Stati Uniti sono "obbligati a fornire visti, per ottemperare ai requisiti che sorgono in relazione allo svolgimento di eventi internazionali qui, sulla piattaforma delle Nazioni Unite. Questo non accade. Questo va avanti da anni".All'inizio di questo mese, Mosca ha criticato la decisione di Washington di non rilasciare visti ai giornalisti russi che avrebbero dovuto accompagnare il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, affermando che gli Stati Uniti "hanno violato i loro impegni per proteggere la libertà di parola".

