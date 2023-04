https://it.sputniknews.com/20230429/il-ministero-della-salute-del-sudan-ha-definito-il-numero-delle-vittime-del-conflitto-militare-17190855.html

Il Ministero della Salute del Sudan ha definito il numero delle vittime del conflitto militare

Ministero della Salute del Sudan: dall'inizio del conflitto nel Paese, 528 persone sono morte, 4599 sono rimaste ferite. 29.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-29T21:19+0200

"Le vittime del conflitto armato in Sudan in quasi due settimane, a partire da metà aprile, sono state 528 persone, 4599 i feriti", ha dichiarato il ministero della Salute del Sudan, in una dichiarazione a Sputnik.Il rapporto del Ministero della Salute rileva inoltre che nella maggior parte delle province sudanesi, ad eccezione del Darfur occidentale e Khartum, si riscontra una situazione di relativa "calma" delle ostilità.Il confronto tra l'esercito regolare e l'opposta Forza di reazione rapida RFS è iniziato lo scorso 15 aprile.Le forze opposte in campo si scambiano dichiarazioni contraddittorie sui successi nelle ostilità e sul controllo degli obiettivi, scatenando una guerra dell'informazione su larga scala nei media e nei social network.Il segretario generale ONU António Guterres, intervenendo a una riunione del Consiglio di sicurezza, ha invitato le parti in Sudan a cessare immediatamente le ostilità.Il rappresentante speciale del Segretario generale dell'organizzazione per il Sudan, Volker Perthes, ha affermato che "non ci sono ancora segni inequivocabili della disponibilità di nessuna delle parti in conflitto in Sudan a negoziare".

