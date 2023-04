https://it.sputniknews.com/20230429/esperto-militare-la-controffensiva-ucraina-cerchera-di-compiacere-nato--e-fornitori-occidentali-17190509.html

Esperto militare: la controffensiva ucraina cercherà di compiacere NATO e fornitori occidentali

29.04.2023

Kiev sta ampiamente trattando e pubblicizzando il tema della sua tanto acclamata controffensiva di primavera, nella speranza di dimostrare ai suoi sostenitori occidentali che l'enorme quantità di aiuti militari donati come parte della guerra per procura con la Russia non è stata vana, riferisce l'analista di affari internazionali e sicurezza Mark Sleboda.Secondo lo stesso, oltre ai 100mila coscritti per la difesa territoriale, vanno conteggiati oltre 5omila soldati addestrati, si stima 12 o 13 nuove brigate, tenendo conto del fatto che negli ultimi mesi almeno 40mila soldati (nove brigate) sono state addestrate dalla NATO.La formazione è stata condotta secondo un corso abbreviato, quindi "non aspettatevi miracoli da loro", ha aggiunto l'esperto.Tuttavia, le truppe ucraine hanno ricevuto alcuni armamenti combinati e addestramento dall'Occidente, insieme a trasporti militari e armi, tra cui circa 250 carri armati di cui circa 30 moderni carri armati Leopard 2 e circa 14 Challenger, ha detto Sleboda.Per quanto riguarda la spinta principale di questa "controffensiva di primavera", si presume che si svolgerà a sud, attraverso le linee difensive russe pesantemente fortificate, e Zaporozhye, secondo l'analista.Un'altra area di offesa discussa dalle forze del regime di Kiev potrebbe essere intorno ai fianchi di Artemovsk, conosciuto in Ucraina con il nome pre-sovietico Bakhmut.Il regime di Kiev ha raccolto circa 80.000 persone nell'area della città, che è stata al centro delle ostilità nel Donbass per mesi, con le forze armate ucraine che hanno subito pesanti perdite e sacrificato vite civili.Inoltre, potrebbe essere presa in considerazione un'incursione transfrontaliera di "diversivo" in terra russa, intorno alla città di Belgorod.Alcune "speculazioni" hanno persino suggerito la possibilità che Kiev intraprenda una traversata del Dnper.L'amministrazione Biden si è chiesta più volte apertamente se l'Ucraina possa vantare un successo significativo sul campo di battaglia, per tutte le armi che l'Occidente ha incanalato lì."In definitiva, tutto si riduce alla politica", conclude Sleboda, con l'Occidente collettivo che ha "investito" enormemente in Ucraina.

