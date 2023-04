https://it.sputniknews.com/20230429/autorita-polacche-assaltano-la-scuola-presso-lambasciata-russa-con-lappoggio-della-polizia-17189161.html

Autorità polacche assaltano la scuola presso l'ambasciata russa con l'appoggio della polizia

I funzionari dell'ufficio del sindaco di Varsavia, accompagnati dalla polizia polacca, si sono presentati stamane di fronte alla scuola dell'ambasciata russa e... 29.04.2023

I funzionari polacchi e la polizia sono arrivati alla scuola in via Kielecka a Varsavia questa mattina, sabato 29 aprile, e sono stati presto raggiunti dai funzionari dell'ambasciata russa, tra cui il consigliere ministeriale Andrey Ordash. Quando uno dei funzionari polacchi ha chiesto di aprire i cancelli della scuola, la sua richiesta è stata respinta. Ordash ha dichiarato che la Russia ritiene illegale la decisione di sequestrare la proprietà e ha messo in guardia da misure diplomatiche di ritorsione.In seguito a queste osservazioni, gli operatori dei servizi speciali, invitati sul posto, hanno iniziato a rompere la porta dei cancelli della scuola e sono riusciti a entrare. Successivamente, hanno chiuso i cancelli della scuola con dei lucchetti per assicurarsi che nessun altro potesse entrare. Le autorità polacche hanno ordinato al personale della scuola presso l'ambasciata russa a Varsavia di lasciare l'edificio fino alle 18.00 ora locale di sabato, ha dichiarato a Sputnik il consigliere ministeriale Andrey Ordash. Oltre alle autorità polacche, solo i diplomatici russi sono stati autorizzati ad entrare nei locali. Il ministro-consigliere russo ha detto alla parte polacca che le persone in possesso dell'immunità diplomatica si trovavano nel territorio della scuola. Nel marzo 2022, il Ministero degli Esteri polacco ha dichiarato di aver fatto appello alle autorità competenti del Paese per avviare il sequestro di due immobili a Sobieskiego 100 e Kielecka 45 a Varsavia, sostenendo che "non sono utilizzati per scopi diplomatici e consolari e sono illegalmente di proprietà della Federazione Russa". La scuola dell'Ambasciata russa in Polonia si trova nell'edificio di via Kieleckiej 45. L'edificio di via Sobieskiego 100 era precedentemente abitato da diplomatici russi, ma ora non è occupato e necessita di riparazioni.

