Vucic ad un incontro con i cittadini ha promesso che la Serbia non aderirà alla NATO

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha assicurato ai serbi che la repubblica non entrerà a far parte della NATO mentre lui è capo di stato, nonostante le... 28.04.2023

"La Serbia oggi è uno dei pochi paesi che ha una propria politica, indipendente e libera di pensare. Finché sarò il Presidente della Repubblica, e cioè per altri 4 anni, come Comandante supremo in capo, vi garantisco che la Serbia non entrerà a far parte della NATO o di alcun blocco militare", ha sottolineato Vucic."La Serbia manterrà con zelo la sua neutralità militare e difenderà in modo indipendente la sua libertà. Questa è la nostra scelta", ha concluso il capo dello Stato.In precedenza, Vucic ha sottolineato che i rappresentanti occidentali, nei loro appelli sulla necessità che la Serbia aderisca alla NATO, fanno appello alla minaccia globale della Federazione Russa. Ha notato separatamente che il suo paese non poteva aderire all'alleanza, dal momento che "la NATO ha minacciato" Belgrado, aggiungendo che sono stati i rappresentanti dell'Occidente a "entrare nel territorio" della Serbia e ad ucciderne gli abitanti.

