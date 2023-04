https://it.sputniknews.com/20230428/ucraina-shoigu-nato-impiega-il-potenziale-bellico-di-quasi-tutti-i-paesi-membri-contro-la-russia-17187237.html

Ucraina, Shoigu: NATO impiega il potenziale bellico di quasi tutti i paesi membri contro la Russia

Ucraina, Shoigu: NATO impiega il potenziale bellico di quasi tutti i paesi membri contro la Russia

Il potenziale di combattimento e le capacità di quasi tutti i paesi dell'Alleanza del Nord Atlantico sono stati utilizzati contro la Russia con l'inizio... 28.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-28T09:12+0200

2023-04-28T09:12+0200

2023-04-28T09:12+0200

la situazione in ucraina

russia

nato

difesa

sergej shoigu

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/874/23/8742381_0:83:2935:1734_1920x0_80_0_0_7d2504227b28f133d45075edd2559b5c.jpg

"L'Occidente ha dimostrato la sua preparazione in anticipo per il confronto con la Federazione Russa. Sono state immediatamente imposte sanzioni su larga scala contro la Russia, sono state organizzate forniture di armi all'Ucraina, sono state fornite informazioni e sono stati inviati nella zona di combattimento consiglieri militari e mercenari", ha detto Shoigu in una riunione dei ministri della Difesa dei paesi partecipanti SCO a Nuova Delhi."Così, sono stati impiegati il potenziale e le capacità militari di quasi tutti i paesi della NATO", ha affermato.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, nato, difesa, sergej shoigu, ucraina