Russia ha sostituito completamente importazioni di latine di alluminio con la produzione interna

© Depositphotos.com / Room76photography Latine di alluminio © Depositphotos.com / Room76photography

La produzione di lattine di alluminio in Russia ha completamente sostituito l'import nel giro di un anno, ha affermato Roman Chekushov, direttore del Dipartimento per la cooperazione internazionale e le licenze per il commercio estero del Ministero dell'Industria e del Commercio russo.