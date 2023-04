https://it.sputniknews.com/20230428/omv-riceve-tutti-i-volumi-contrattuali-di-gas-da-parte-di-gazprom-17188054.html

OMV riceve tutti i volumi contrattuali di gas da parte di Gazprom

Gazprom sta attualmente fornendo a OMV il 100% dei volumi di gas secondo i contratti, ha affermato un top manager della società austriaca. 28.04.2023, Sputnik Italia

"Attualmente, Gazprom fornisce il 100% dei volumi contrattuali", ha dichiarato un rappresentante di OMV durante una conferenza stampa sui risultati del primo trimestre del 2023.Ha osservato che fino a gennaio 2023 le forniture erano instabili, ma alla fine di gennaio la situazione è cambiata in modo significativo. "Ma, come dicevo, abbiamo costruito un sistema capillare che ci permette di avere accesso ad altre fonti di approvvigionamento", ha aggiunto il top manager.Secondo lui, nell'ambito delle sanzioni dell'UE, OMV ha smesso di acquistare petrolio russo per le sue raffinerie, fornito da petroliere in Europa, ed ha anche escluso dal suo portafoglio i prodotti petroliferi russi. Allo stesso tempo, alla domanda per quanto tempo la società intende acquistare il gas del gasdotto russo, un rappresentante della società ha dichiarato: "Il gas russo non è soggetto a restrizioni legali e allo stesso tempo abbiamo contratti esistenti. Pertanto, mentre Gazprom fornisce gas, dobbiamo prenderlo".All'inizio di settembre 2022, OMV ha riferito di ricevere circa il 30% del gas ordinato per l'Austria da Gazprom. Le consegne sono diminuite dopo la riduzione della capacità del gasdotto Nord Stream, e poi a causa la sua interruzione per problemi tecnici con la manutenzione delle turbine Siemens e guasto dopo l'incidente. Alla fine di ottobre, le forniture di gas russo sono salite al 65%. All'inizio di febbraio 2023, OMV ha dichiarato di non ricevere gas da Gazprom in base a un contratto con la Germania e che le forniture all'Austria erano instabili, ma finora erano al 100%.OMV è una delle più grandi aziende in Austria. È impegnata nell'esplorazione e produzione di idrocarburi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa, nonché nella regione Asia-Pacifico.

