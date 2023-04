https://it.sputniknews.com/20230428/norvegia-intende-nazionalizzare-i-gasdotti-dopo-la-scadenza-delle-licenze-17188588.html

Norvegia intende nazionalizzare i gasdotti dopo la scadenza delle licenze

La Norvegia prevede di nazionalizzare gran parte della sua rete di gasdotti quando molte licenze esistenti scadranno nel 2028, ha affermato venerdì il... 28.04.2023, Sputnik Italia

"Il ministero del Petrolio e dell'Energia ha inviato una lettera ai titolari delle licenze interessate, in cui afferma che lo Stato intende esercitare il diritto di restituire la licenza alla scadenza e desidera ricevere la piena proprietà statale delle parti centrali del sistema di trasporto del gas norvegese", afferma una nota.Questa misura è necessaria per rafforzare il controllo sulle infrastrutture chiave, per garantire un funzionamento efficiente in termini di costi del sistema a tariffe basse, sottolinea il documento.Come notato dal ministero, la maggior parte delle licenze ha un periodo che termina nel 2028 e lo stato ha il diritto di restituirle dopo la scadenza. Altre parti del sistema di trasporto del gas hanno periodi di licenza più lunghi. Alcuni siti non hanno una data di scadenza della licenza chiara."L'obiettivo è mantenere le caratteristiche principali della regolazione del sistema di trasporto del gas dopo il 2028", ha affermato il ministero.

