Mosca avverte delle conseguenze negative della pianificazione nucleare di Corea del Sud e USA

Mosca avverte delle conseguenze negative della pianificazione nucleare di Corea del Sud e USA

L'accordo tra Stati Uniti e Corea del Sud sulla pianificazione nucleare congiunta è destabilizzante e avrà gravi conseguenze per la sicurezza regionale e la... 28.04.2023, Sputnik Italia

"Abbiamo prestato attenzione ai rapporti sull'accordo raggiunto dagli Stati Uniti e dalla Repubblica di Corea sulla pianificazione congiunta per l'uso di armi nucleari. Questo sviluppo di eventi è chiaramente di natura destabilizzante e avrà gravi conseguenze negative per la sicurezza regionale con una proiezione sulla stabilità globale", ha detto Zakharova.Secondo il diplomatico, gli Stati Uniti e i loro alleati nella regione Asia-Pacifico hanno indicato con aria di sfida un movimento verso la duplicazione nella regione di quei cosiddetti "schemi di deterrenza nucleare estesa" distruttivi per la sicurezza internazionale che Washington ha praticato e continua a continua sviluppare all'interno della NATO per decenni dopo la fine della Guerra Fredda, con il pieno sostegno di altri membri del blocco del Nord Atlantico, che si è dichiarato una "alleanza nucleare"."Siamo convinti che l'ulteriore diffusione di tali pratiche da parte dell'Occidente collettivo non porterà altro che un'escalation della tensione, stimolando manifestazioni di crisi nel campo della sicurezza e provocando una corsa agli armamenti", ha aggiunto.

