Ministro della Difesa indiano osserva l'eccellente dinamica delle relazioni con la Russia

La cooperazione nella difesa russo-indiana è uno dei pilastri del partenariato strategico tra i due paesi, ha affermato il ministro della Difesa indiano... 28.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-28T14:42+0200

Come ha affermato Singh durante un incontro con il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu a Nuova Delhi, esiste una tradizione di cooperazione tra Russia e India in vari campi e la cooperazione nel campo della difesa è uno dei più importanti, uno dei pilastri collaudati nel tempo del partenariato strategico. Ha dichiarato che l'attuale incontro “è un'altra occasione per evidenziare quanto siano forti i legami tra India e Russia in questa direzione”.Il ministro ha osservato che la Russia è un caro amico e l'India apprezza lo status speciale e privilegiato del partenariato strategico con la Russia. Singh ha anche osservato che, data la difficile situazione geopolitica, un tale scambio ai massimi livelli diventa ancora più significativo.

