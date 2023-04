https://it.sputniknews.com/20230428/inviato-iraniano-a-vienna-situazione-con-laccordo-nucleare-e-un-errore-di-calcolo-degli-usa-17187606.html

Inviato iraniano a Vienna: situazione con l'accordo nucleare è un errore di calcolo degli USA

2023-04-28T11:39+0200

"Lo stato attuale del JCPOA (accordo sul nucleare) è il risultato della politica statunitense e di calcoli errati. La nostra esperienza passata ci ha insegnato a partecipare a un nuovo ciclo di negoziati con maggiore cautela e delicatezza. Le poche questioni rimaste dopo l'ultimo ciclo di negoziati possono essere risolte”, ha detto l'inviato iraniano. In precedenza, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che sarebbe un errore non riprendere ora l'accordo sul nucleare con l'Iran. Allo stesso tempo, secondo il ministro degli Esteri russo, la ripresa dell'accordo sul nucleare ora dipende da Russia, Cina o Iran. Come ha osservato il ministro, "chi l'ha distrutta deve riportarla in vita". Lavrov ha anche osservato che i tentativi di sospendere nuovi requisiti che non esistevano nel testo originale del JCPOA rendono difficile il processo.Nel 2015, Regno Unito, Germania, Cina, Russia, Stati Uniti, Francia e Iran hanno firmato un accordo sul nucleare, il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), che prevedeva la revoca delle sanzioni in cambio della limitazione del programma nucleare iraniano. Nel maggio 2018, gli Stati Uniti, sotto Donald Trump, si sono ritirati dal JCPOA e hanno ripristinato le sanzioni contro Teheran. In risposta, l'Iran ha annunciato una graduale riduzione dei suoi obblighi ai sensi dell'accordo, rinunciando alle restrizioni sulla ricerca nucleare, sulle centrifughe e sul livello di arricchimento dell'uranio.A Vienna si sono svolti i negoziati per rinnovare il JCPOA e revocare le sanzioni di Washington contro Teheran. Nel dicembre 2021 le parti hanno raggiunto un accordo su due progetti di accordo, in cui la parte europea includeva le posizioni dell'Iran. Il portavoce iraniano Bagheri Kyani ha detto che i colloqui stanno andando bene, ma il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha valutato i progressi a Vienna come modesti, esortando Teheran a prendere sul serio la questione.

