https://it.sputniknews.com/20230428/cremlino-commenta-la-moratoria-sui-test-delle-armi-nucleari-17188162.html

Cremlino commenta la moratoria sui test delle armi nucleari

Cremlino commenta la moratoria sui test delle armi nucleari

Oggi tutte le parti rispettano la moratoria sui test delle armi nucleari. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. 28.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-28T13:43+0200

2023-04-28T13:43+0200

2023-04-28T13:43+0200

russia

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/279/80/2798082_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_7475a242bb3ca6757964498e6a1886ba.jpg

“Al momento tutti rispettano la moratoria. Non c'è altro da dire su questo", ha detto il portavoce del presidente russo in risposta alle parole dell'ambasciatore statunitense a Mosca Lynn Tracy sull'osservanza della moratoria.In precedenza, Vladimir Yermakov, direttore del dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo, ha ammesso che la Russia potrebbe ritirarsi dalla moratoria sul dispiegamento di missili terrestri a medio e corto raggio.Secondo il diplomatico, Mosca valuterà la probabilità che i missili americani appaiano nella regione dell'Asia-Pacifico, compreso il territorio del Giappone, nonché le caratteristiche di velocità dell'arma e la sua portata.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, politica, difesa