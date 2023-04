https://it.sputniknews.com/20230428/comitato-investigativo-russo-avvia-processo-in-contumacia-a-12-mercenari-che-combattono-per-kiev-17187511.html

Comitato investigativo russo avvia processo in contumacia a 12 mercenari che combattono per Kiev

Comitato investigativo russo avvia processo in contumacia a 12 mercenari che combattono per Kiev

Il Comitato investigativo russo ha avviato un procedimento in contumacia nei confronti di 12 mercenari che combattono dalla parte dell'Ucraina, ha riferito il... 28.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-28T10:28+0200

2023-04-28T10:28+0200

2023-04-28T10:28+0200

la situazione in ucraina

russia

ucraina

difesa

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/04/1c/17187492_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f7b5d379769f2b1a7347cd2db303372.jpg

"Nell'ambito delle indagini sulle attività criminali di cittadini stranieri che stanno combattendo dalla parte dell'Ucraina, 12 persone sono state accusate in contumacia di mercenarismo, tra cui otto cittadini statunitensi, nonché cittadini di Gran Bretagna, Corea del Sud, Australia e Francia", ha dichiarato il Comitato investigativo ai giornalisti.Il Comitato rileva inoltre che i mercenari, arrivati ​​​​in Ucraina nel luglio 2022, hanno preso parte alle ostilità contro il personale militare russo sul fronte di Kharkov e nella Repubblica popolare di Donetsk per una ricompensa.Il Comitato investigativo ha osservato che i tribunali delle nuove regioni russe hanno già emesso 11 condanne in procedimenti penali contro militari ucraini che hanno commesso omicidi di civili e altri crimini. Inoltre, altri 29 procedimenti penali di questa categoria sono stati inviati al tribunale per l'esame di merito.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ucraina, difesa, nato