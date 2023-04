https://it.sputniknews.com/20230427/putin-definisce-la-centrale-nucleare-di-akkuyu-uno-dei-progetti-piu-importanti-di-russia-e-turchia-17186733.html

Putin definisce la centrale nucleare di Akkuyu uno dei progetti più importanti di Russia e Turchia

La centrale nucleare di Akkuyu è uno dei progetti congiunti più importanti tra Mosca e Ankara, il quale consente di sviluppare legami economici e di vicinato... 27.04.2023, Sputnik Italia

Putin e il suo omologo turco Tayyip Erdogan hanno partecipato all'evento in collegamento video. Si tratta della prima apparizione pubblica da quando Erdogan si è sentito male durante un'intervista alle tv locali. Il presidente russo gli ha augurato una pronta guarigione e ha aggiunto che senza di lui "sarebbe difficile parlare del successo" del progetto.Durante la cerimonia, Putin ha anche ricordato che la Russia è pronta ad aiutare la Turchia con i materiali per la ricostruzione dopo il terremoto, e farà "tutto il possibile per soddisfare le esigenze" di Ankara in gas naturale."Siamo sempre pronti a dare una mano di supporto amichevole ai partner turchi", ha aggiunto Putin.Il presidente russo ha osservato che il gas naturale è un prodotto costoso e i suoi prezzi non faranno che aumentare."Una volta che Akkuyu funzionerà a pieno regime, ovviamente forniremo meno gas naturale alla Turchia. Questo è un prodotto costoso oggi e diventerà sempre più costoso", ha detto Putin.Putin ha affermato di aver discusso con Erdogan della questione dell'aumento di forniture di prodotti agricoli."Abbiamo concordato con il presidente della Turchia sull'ampliamento della cooperazione in agricoltura, stabilendo consegne reciproche di prodotti agroindustriali, sul coordinamento e sul tema della sicurezza alimentare internazionale", ha detto.Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato ha affermato che la Turchia aderisce al club dei paesi con energia nucleare, anche se ciò è avvenuto con un ritardo di 60 anni."Con la consegna di combustibile nucleare alla nostra centrale per via aerea e marittima, Akkuyu ha acquisito lo status di impianto nucleare. La Commissione europea ha riconosciuto l'energia nucleare come "energia verde" e ha eliminato le esitazioni. Con Akkuyu, abbiamo reso il nostro Paese parte di questo sviluppo. Il nostro Paese, anche se con un ritardo di 60 anni, entra a far parte del club delle potenze nucleari mondiali", ha detto Erdogan durante il suo discorso.Erdogan, nella conversazione telefonica con Putin, ha èroposto di lavorare a nuove iniziative sul grano."Durante i colloqui sono stati valutati gli eventi del conflitto russo-ucraino e il lavoro nel contesto dell'accordo sul grano. Il presidente Erdogan ha annunciato la possibilità di lavorare a nuove iniziative nell'ambito del gruppo di lavoro proposto", ha affermato l’ufficio di Erdogan.Il presidente turco Tayyip Erdogan ha discusso degli ultimi sviluppi in Siria in una conversazione telefonica con il suo omologo russo Vladimir Putin giovedì, ha aggiunto."Durante i colloqui, sono stati discussi gli ultimi sviluppi in Siria", ha dichiarato l’ufficio.

