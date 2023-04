https://it.sputniknews.com/20230427/parlamento-moldavo-toglie-alloppositore-sor-il-suo-mandato-17185109.html

Parlamento moldavo toglie all'oppositore Sor il suo mandato

Il parlamento moldavo giovedì ha privato l'opposizione Ilan Sor del suo mandato parlamentare, riferisce il corrispondente di Sputnik. 27.04.2023, Sputnik Italia

Il 13 aprile, il presidente Maia Sandu ha annunciato che i giudici della Camera d'Appello avevano condannato Sor a 15 anni di carcere sul caso di trasferimento di 1 miliardo di dollari dalle banche del Paese, i suoi beni sarebbero stati confiscati. Lo stesso Sor ha definito la decisione dei giudici "illegale e senza precedenti" e ha detto che non intendeva obbedirgli.Lo stesso Sor, commentando la relativa decisione, ne ha dichiarato l'illegittimità. Il politico ha sottolineato che il mandato gli è stato affidato dal popolo. "E solo le persone - le persone che lo hanno votato - possono decidere di porre fine a questo status. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il mandato di un deputato non può essere revocato fino a quando tutti i rimedi interni non siano stati esauriti nel caso in cui vengo processato per ordine del regime", ha scritto Sor sul suo canale Telegram.

