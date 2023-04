https://it.sputniknews.com/20230427/mosca-avverte-di-misure-di-ritorsione-a-uneventuale-decisione-del-g7-di-vietare-export-verso-russia-17185775.html

Mosca avverte di misure di ritorsione a un'eventuale decisione del G7 di vietare export verso Russia

Mosca avverte di misure di ritorsione a un'eventuale decisione del G7 di vietare export verso Russia

La Russia reagirà in modo "equilibrato e misurato" se i paesi del G7 decideranno di vietare tutte le esportazioni verso la Russia, ha affermato in un briefing... 27.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-27T14:10+0200

2023-04-27T14:10+0200

2023-04-27T14:10+0200

russia

g7

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/432/28/4322885_0:156:2979:1832_1920x0_80_0_0_8be97d1597ee150c2124ebfa39a249be.jpg

"Se verranno introdotte nuove sanzioni, reagiremo, ma reagiremo, come sempre, in modo ponderato, attento, bilanciato, tenendoci conto dei compiti di proteggere i nostri interessi, cittadini, mantenere la stabilità dell'economia nazionale, gli interessi delle imprese nazionali, e così via", ha detto il diplomatico, commentando i rapporti sulle discussioni nel G7 su un divieto totale delle esportazioni verso la Russia.Zakharova ha aggiunto che le probabili nuove restrizioni commerciali su Mosca "minano i principi generalmente accettati del commercio internazionale". "Le perdite di ritorno non infastidiscono [gli Stati Uniti], perché riguardano principalmente i paesi dell'UE e chi a Washington penserà a qualsiasi altro stato?" ha aggiunto.Allo stesso tempo, Zakharova ha osservato che la Russia intende sviluppare ulteriormente la cooperazione con partner affidabili che "aderiscono a una linea costruttiva nei rapporti con la Federazione Russa".In precedenza, il Financial Times ha riferito che gli Stati Uniti hanno proposto ai paesi del G7 di vietare tutte le esportazioni verso la Russia tra la crescente frustrazione di Washington per l'attuale sistema che consente a Mosca di continuare a importare tecnologia occidentale. I rappresentanti del Giappone e dell'UE, secondo il giornale, si sono opposti a tale iniziativa.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, g7, politica, economia