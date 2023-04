https://it.sputniknews.com/20230427/ministero-della-salute-turco-afferma-che-erdogan-riprendera-il-lavoro-presto-17186257.html

Ministero della Salute turco afferma che Erdogan riprenderà il lavoro presto

Il ministro della Salute turco Fahrettin Koca ha dichiarato che il presidente Tayyip Erdogan è in buona salute e riprenderà il suo programma nel prossimo... 27.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-27T15:16+0200

2023-04-27T15:16+0200

2023-04-27T15:16+0200

turchia

politica

recep erdogan

Erdogan, su consiglio dei medici, mercoledì ha perso una serie di eventi elettorali. Martedì stava rilasciando un'intervista in diretta alle televisioni locali, che è stata bruscamente interrotta a causa del fatto che il presidente si è sentito male. Dopo una lunga pausa, Erdogan è tornato in onda e ha detto di aver preso l'influenza intestinale. Giovedì il capo dello Stato parteciperà alla cerimonia di consegna del combustibile nucleare alla centrale nucleare di Akkuyu in videoconferenza. Il Centro per la lotta alla disinformazione dell'amministrazione presidenziale turca aveva precedentemente smentito le notizie secondo cui Erdogan avrebbe subito un attacco di cuore."Le sue condizioni di salute sono buone. Riprenderà il suo programma il prima possibile", ha detto il ministro alla televisione di stato TRT Haber.

