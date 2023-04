https://it.sputniknews.com/20230427/lula-discutera-della-situazione-in-ucraina-con-macron-e-altri-leader-17184507.html

Lula discuterà della situazione in Ucraina con Macron e altri leader

"La prossima settimana parlerò con Macron e altri leader per cercare di trovare la pace", ha detto il presidente brasiliano al quotidiano spagnolo Pais.Ha osservato che "è importante trovare i leader" che vogliano parlare di pace. Secondo Lula da Silva, Cina, Messico, Indonesia possono prendere parte alla risoluzione del conflitto in Ucraina."Dobbiamo coinvolgere paesi che non sono ancora coinvolti direttamente o indirettamente, e coloro che sono solidali con l'Ucraina... Dobbiamo unire tutti questi paesi", ha affermato.Secondo Lula da Silva, per discutere la soluzione della situazione in Ucraina, "è andato a parlare con (il presidente degli Stati Uniti Joe) Biden, con (il cancelliere tedesco Olaf) Scholz, con (il presidente cinese) Xi Jinping, con Macron".

