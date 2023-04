https://it.sputniknews.com/20230427/grossi-parla-della-situazione-con-la-zona-di-sicurezza-attorno-alla-centrale-nucleare-di-zaporozhye-17186341.html

Grossi parla della situazione con la zona di sicurezza attorno alla centrale nucleare di Zaporozhye

Grossi parla della situazione con la zona di sicurezza attorno alla centrale nucleare di Zaporozhye

Il direttore dell'AIEA, Rafael Grossi, ha affermato a RIA Novosti che spera vivamente che entro la fine dell'anno venga creata una zona di sicurezza intorno... 27.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-27T15:43+0200

2023-04-27T15:43+0200

2023-04-27T15:43+0200

la situazione in ucraina

russia

aiea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/03/03/17033924_0:1265:2049:2417_1920x0_80_0_0_0a3a2bb86c807d80e096f481aef1dcbe.jpg

"E’ molto importante, poiché il rischio di emergenza cresce ogni giorno, abbiamo visto come l'impianto sia stato attaccato più volte", ha detto Grossi prima della cerimonia di consegna combustibile nucleare alla centrale nucleare di Akkuyu in Turchia."Lo spero davvero", ha risposto il capo dell'AIEA alla domanda se si aspetta la creazione di una zona sicura attorno allo centrale nucleare di Zaporozhye entro la fine di quest'anno.La centrale nucleare di Zaporozhye si trova sulla riva sinistra del Dnepr vicino alla città di Energodar. Questa è la più grande centrale nucleare d'Europa in termini di numero di unità e capacità installata: l'impianto ha sei unità di potenza con una capacità di 1 gigawatt ciascuna. Dal marzo dello scorso anno è sotto la protezione dell'esercito russo. Il ministero degli Esteri russo ha sottolineato che questo passo era giustificato per evitare la fuoriuscita di materiali nucleari e radioattivi.L'esercito ucraino continua a bombardare regolarmente Energodar e il territorio della centrale nucleare di Zaporozhye adiacente alla città. Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha affermato che il regime di Kiev cerca di creare l'apparenza di una minaccia di catastrofe nucleare continuando a bombardare intenzionalmente la centrale. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha ripetutamente affermato la necessità di creare una zona di sicurezza attorno alla centrale.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, aiea