https://it.sputniknews.com/20230427/esercito-cinese-invia-navi-in-sudan-per-evacuare-i-concittadini-17184418.html

Esercito cinese invia navi in ​​Sudan per evacuare i concittadini

Esercito cinese invia navi in ​​Sudan per evacuare i concittadini

L'esercito cinese ha inviato navi militari in Sudan per evacuare cittadini cinesi, ha affermato giovedì il portavoce del ministero della Difesa cinese Tan... 27.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-27T08:24+0200

2023-04-27T08:24+0200

2023-04-27T08:24+0200

cina

sudan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/04/1b/17184249_0:77:2048:1229_1920x0_80_0_0_707bfb8cb10b7c39a5fb44efed745ee0.jpg

"Al fine di proteggere le vite e le proprietà dei cittadini cinesi in Sudan, il 26 aprile l'esercito cinese ha inviato navi militari in Sudan per evacuare i cittadini cinesi in Sudan", si legge in una nota sull'account WeChat ufficiale del ministero della Difesa cinese.In un briefing di martedì, la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha affermato che l'ambasciata cinese in Sudan continua a operare mentre nel paese sono in corso scontri armati. Il diplomatico ha osservato che la maggior parte dei cittadini cinesi in Sudan è già stata evacuata in zone sicure o nei paesi vicini e non ci sono state segnalazioni di vittime tra i cittadini cinesi.Dal 15 aprile in Sudan sono in corso combattimenti tra la Forza di reazione rapida sotto il comando di Mohammed Hamdan Daglo e l'esercito regolare. Le forze opposte in Sudan si stanno scambiando dichiarazioni contrastanti sui successi militari e sul controllo delle strutture, lanciando una guerra dell'informazione su larga scala nei media e nei social network.

cina

sudan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, sudan