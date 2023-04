https://it.sputniknews.com/20230426/usa-i-sottomarini-con-armi-missilistiche-entreranno-sistematicamente-nei-porti-della-corea-del-sud-17183349.html

USA: i sottomarini con armi missilistiche entreranno sistematicamente nei porti della Corea del Sud

USA: i sottomarini con armi missilistiche entreranno sistematicamente nei porti della Corea del Sud

Washington e Seoul sono pronte ad annunciare una serie di misure volte a dimostrare le capacità di deterrenza, comprese visite regolari in Corea del Sud da... 26.04.2023

Lo hanno annunciato esponenti di alto rango dell'amministrazione statunitense, intervenendo martedì a uno speciale briefing telefonico per i giornalisti, dedicato all'imminente incontro tra i presidenti degli USA e della Repubblica di Corea Joe Biden e Yoon Seok-yeol."Annunceremo che intendiamo adottare misure per rendere più visibile la nostra deterrenza attraverso il regolare dispiegamento di risorse strategiche, inclusi sottomarini nucleari con missili balistici in Corea del Sud, cosa che non accadeva dall'inizio degli anni '80. Intensificheremo la nostra formazione, le nostre esercitazioni e le simulazioni per migliorare l'efficacia dell'approccio dell'alleanza USA-ROK alla deterrenza e alla difesa dalle minacce nordcoreane, anche integrando meglio le capacità convenzionali della ROK nella nostra pianificazione strategica", ha affermato un funzionario dell’amministrazione americana."Quando parliamo di dispiegamento di risorse strategiche con maggiore frequenza, intendiamo visite come <...> visite di sottomarini nucleari [USA] con missili balistici nella Repubblica di Corea", ha sottolineato. "Ci riferiamo all'occasionale dimostrazione molto chiara della forza della nostra deterrenza estesa. Tuttavia, non ci riferiamo ad alcun dispiegamento permanente in avanti di capacità aggiuntive e, naturalmente, nessuna capacità nucleare, come parte di questi accordi", ha affermato il funzionario. "Quindi crediamo che altri tipi di mezzi <...>, inclusi bombardieri o portaerei, seguiranno regolarmente i sottomarini con missili balistici", ha specificato nel briefing.Secondo i funzionari dell'amministrazione statunitense, questi passaggi saranno elencati nella Dichiarazione di Washington, che le parti intendono firmare mercoledì. All'interno del suo quadro, sarà creato un gruppo consultivo americano-sudcoreano sulle questioni di pianificazione nucleare in relazione alle minacce della Corea del Nord.

