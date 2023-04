https://it.sputniknews.com/20230426/ue-prende-decisione-su-eliminazione-graduale-dello-scambio-di-quote-di-emissione-17182695.html

UE prende decisione su eliminazione graduale dello scambio di quote di emissione

UE prende decisione su eliminazione graduale dello scambio di quote di emissione

Il Consiglio dell'UE ha adottato una legislazione per garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030.

Martedì il Consiglio ha approvato una serie di leggi che fanno parte del programma Fit for 55, che mira a ridurre le emissioni di gas serra dell'UE del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. In particolare, il Consiglio Europeo ha approvato alcune modifiche al sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (ETS), che innalzano l'obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni in alcuni settori al 62% rispetto ai livelli del 2005, e ha approvato anche il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).L'Unione Europea prevede di interrompere il rilascio di quote di emissione gratuite alle sue imprese entro il 2034 e di ridurne la vendita per i produttori stranieri. Inoltre, nell'ambito delle innovazioni, vengono introdotte quote di gas serra nel settore marittimo e si sta rivedendo anche la posizione del settore dell'aviazione, per il quale le quote di emissioni gratuite saranno gradualmente eliminate entro il 2026 per promuovere un carburante più pulito per l'aviazione.L'ETS funziona secondo il principio del "limit and trade": viene fissato il livello massimo di emissione totale consentito per gli impianti inquinanti, che viene poi suddiviso in quote e distribuito tra gli impianti. Se il livello di produzione delle emissioni è superiore al livello della quota, deve acquistare un permesso per ulteriori emissioni.CBAM ha lo scopo di impedire, "nel pieno rispetto delle regole del commercio internazionale", il trasferimento in altri Paesi di imprese ad alta emissione di CO2, ad esso verranno imposti dazi aggiuntivi per gli importatori di ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità, se la politica ambientale dei paesi produttori è "meno ambiziosa" che nell'Unione Europea.

