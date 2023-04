https://it.sputniknews.com/20230426/svizzera-adotta-eccezioni-alle-sanzioni-per-scopi-umanitari-17183688.html

Svizzera adotta eccezioni alle sanzioni per scopi umanitari

Svizzera adotta eccezioni alle sanzioni per scopi umanitari

Il Consiglio federale (governo) della Svizzera in una riunione di mercoledì ha deciso di introdurre eccezioni all'applicazione delle sanzioni imposte dalle... 26.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-26T16:53+0200

2023-04-26T16:53+0200

2023-04-26T16:53+0200

svizzera

onu

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/10051451_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a2a2ce68760a18124d8a74465260a19b.jpg

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite lo scorso dicembre ha adottato una risoluzione che stabilisce che la fornitura di fondi per assistenza umanitaria alle Nazioni Unite e alle sue agenzie non è soggetta a sanzioni di congelamento dei beni."Il 26 aprile il Consiglio federale ha adottato una risoluzione che applica l'esenzione umanitaria introdotta dalla risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Questa esenzione dall'applicazione di sanzioni finanziarie mirate si applica a tutti i regimi di sanzioni delle Nazioni Unite", ha affermato il governo svizzero in una nota.Inoltre, il Consiglio federale ha deciso di introdurre un'esenzione umanitaria dal regime di sanzioni per l'Afghanistan. In precedenza, la relativa risoluzione era stata adottata anche dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.Le modifiche ai regolamenti pertinenti entreranno in vigore in Svizzera il 1° giugno.

svizzera

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

svizzera, onu, politica, economia