Mosca: Russia è pronta ad aiutare il Sudan a risolvere la situazione nel Paese

Mosca: Russia è pronta ad aiutare il Sudan a risolvere la situazione nel Paese

La Russia è pronta ad aiutare il Sudan a superare le attuali difficoltà e tornare sulla via della pace, ha affermato la vice rappresentante permanente della... 26.04.2023, Sputnik Italia

"Vorremmo confermare l’immutabile disponibilità della Federazione Russa a continuare ad assistere l'amico Sudan nel superare con successo le attuali difficoltà e tornare sulla via della pace e dello sviluppo sostenibile", ha sottolineato.Ha anche osservato che gli accordi di cessate il fuoco non possono fermare completamente i combattimenti nel paese."Prendiamo atto degli accordi raggiunti durante il fine settimana sul regime di cessate il fuoco, che hanno contribuito alla diminuzione complessiva dell'intensità delle ostilità in Sudan, sebbene non siano riuscite a fermarle del tutto", ha affermato.

