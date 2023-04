https://it.sputniknews.com/20230426/mosca-dichiara-persona-non-grata-dieci-diplomatici-norvegesi-17183449.html

Mosca ha dichiarato persona non grata dieci rappresentanti dell'ambasciata norvegese in risposta all'espulsione di diplomatici russi da Oslo, ha affermato il... 26.04.2023, Sputnik Italia

"Il 26 aprile, l'Ambasciatore del Regno di Norvegia Robert Kvile è stato convocato al ministero degli Esteri russo. Gli è stata espressa una forte protesta in relazione alla decisione di Oslo di espellere quindici diplomatici dall'Ambasciata russa in Norvegia e dipendenti dell'ufficio del addetto alla difesa", ha detto il ministero.Come indicato dal dipartimento, un passo così ostile da parte di Oslo ha ulteriormente aggravato la crisi delle relazioni tra i paesi."Kvile ha ricevuto una nota che dichiara persona non grata dieci rappresentanti dell'ambasciata norvegese a Mosca e l'ufficio dell'addetto alla difesa", ha affermato il ministero.A metà aprile, la Norvegia ha dichiarato persona non grata 15 dipendenti dell'ambasciata russa. Il ministro degli Esteri norvegese Anniken Huitfeld ha affermato che è stata presa la decisione di ridurre "le attività di intelligence indesiderabili". Il ministero degli Esteri del paese ha anche annunciato che non rilascerà visti ai membri dei servizi segreti russi.

