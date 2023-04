https://it.sputniknews.com/20230426/ministro-della-difesa-turco-definisce-positivi-i-colloqui-sulla-siria-17183138.html

Ministro della Difesa turco definisce positivi i colloqui sulla Siria

Ministro della Difesa turco definisce positivi i colloqui sulla Siria

Il ministro della Difesa nazionale turco, Hulusi Akar, ha definito "utili e positivi" i colloqui sulla Siria a Mosca e spera di proseguirli nel prossimo... 26.04.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il ministero della Difesa russo aveva riferito che il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha discusso questioni di attualità della cooperazione bilaterale e vari aspetti della garanzia della sicurezza globale e regionale nel quadro dei negoziati bilaterali con i capi dei dipartimenti militari di Iran, Siria e Turchia che sono arrivati ​​in Mosca. Il ministero della Difesa turco ha dichiarato a Sputnik che all'incontro sono stati discussi passi specifici per normalizzare le relazioni tra Ankara e Damasco."Questi incontri e riunioni sono stati utili e positivi. È stato dato un contributo importante. Abbiamo concordato con le parti sulla necessità di questi sforzi per stabilire la pace, la stabilità e la tranquillità nella regione. Abbiamo espresso la speranza che i (negoziati) continuino nel prossimo futuro", cita CNN Turk le parole di Akar.A dicembre, la Russia ha ospitato i primi colloqui tra i ministri della Difesa turco e siriano in 11 anni. Nel 2011 è scoppiata una guerra civile in Siria. La Turchia, che prima di questo conflitto manteneva stretti rapporti con Damasco, si schierò dalla parte degli oppositori del presidente siriano Bashar al-Assad. Da allora, le relazioni della Turchia con la Siria sono rimaste difficili. Di recente, tuttavia, entrambe le parti, così come alcuni media, hanno parlato della possibilità di una graduale normalizzazione.Per appianare le divergenze tra Ankara e Damasco era prevista una riunione dei ministri degli Esteri di Federazione Russa, Siria e Turchia. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che sono in corso di definizione data, luogo e parametri della riunione quadripartita dei vertici delle agenzie per gli affari esteri di Russia, Siria, Iran e Turchia, dedicata alla normalizzazione dei rapporti tra Damasco e Ankara.Damasco ha più volte definito illegale la presenza delle forze turche nella zona di confine della Siria, che vi svolgono operazioni contro le formazioni curde e ha invitato Ankara a ritirare le proprie truppe. Le formazioni delle Forze democratiche siriane (SDF), che si basano sulle unità di autodifesa curde YPG, con il supporto dell'esercito statunitense, controllano la maggior parte delle province siriane di Al-Hasakah e Raqqa, nonché alcuni insediamenti nelle province di Aleppo e Deir ez-Zor. In particolare, la maggior parte dei quartieri nelle città di Al-Hasakah e Qamishli sono sotto il loro controllo. Damasco ufficiale non riconosce l'amministrazione autonoma nel nord-est della Siria.

