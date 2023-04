https://it.sputniknews.com/20230426/cina-creera-una-costellazione-di-satelliti-per-lesplorazione-dello-spazio-profondo-17183046.html

Cina creerà una costellazione di satelliti per l'esplorazione dello spazio profondo

Cina creerà una costellazione di satelliti per l'esplorazione dello spazio profondo

La Cina prevede di costruire un prototipo di costellazione di satelliti nello spazio profondo entro il 2030, secondo quanto riportato mercoledì dall'agenzia di... 26.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-26T10:48+0200

2023-04-26T10:48+0200

2023-04-26T10:48+0200

cina

spazio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/90/19/901909_0:80:3355:1967_1920x0_80_0_0_8b09c790b8baed4e814f15bbad69a495.png

Secondo l'agenzia, si tratta di un progetto chiamato "Queqiao" (in italiano “ponte di gazze”), che sarà attuato in tre fasi.Nell'ambito della prima fase, secondo i compiti fissati, entro il 2030 circa, verrà creato un modello pilota del progetto, che contribuirà all'adempimento dei compiti nell'ambito del programma cinese per l'esplorazione della Luna e ls costruzione della Stazione Internazionale di Ricerca Lunare.Nella seconda fase nel 2040, il modello base del progetto fornirà servizi per l'esplorazione con equipaggio della Luna e il sondaggio di Marte e Venere. Un modello di progetto esteso dovrebbe essere creato verso il 2050. Fornirà servizi di navigazione e comunicazione ai veicoli spaziali su Marte e Venere, oltre a promuovere l'esplorazione di pianeti giganti e la periferia del sistema solare.

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, spazio