UE stanzia una tranche da 1,5 miliardi di euro per l'Ucraina

UE stanzia una tranche da 1,5 miliardi di euro per l'Ucraina

Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato l'assegnazione di un'altra tranche di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina per... 25.04.2023, Sputnik Italia

"Oggi staziamo all'Ucraina altri 1,5 miliardi di euro come parte del nostro pacchetto annuale di assistenza macrofinanziaria. Continueremo ad aiutare l'Ucraina a resistere all'aggressione russa, mantenere le sue istituzioni e infrastrutture funzionanti e attuare riforme fondamentali", ha scritto in un tweet.In precedenza, la Commissione europea aveva annunciato l'intenzione di trasferire ogni mese all'Ucraina 1,5 miliardi di euro a partire da marzo dal nuovo pacchetto di assistenza macrofinanziaria per 18 miliardi di euro, calcolato per il 2023.La tranche è destinata "al sostegno di emergenza per aiutare l'Ucraina a soddisfare bisogni urgenti".

