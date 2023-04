https://it.sputniknews.com/20230425/russia-potrebbe-rinunciare-alla-moratoria-sul-dispiegamento-di-missili-a-raggio-intermedio-e-corto-17181315.html

Russia potrebbe rinunciare alla moratoria sul dispiegamento di missili a raggio intermedio e corto

La Russia, a causa delle azioni degli Stati Uniti, potrebbe ritirarsi dalla moratoria sullo spiegamento di missili a terra intermedi e a corto raggio, ha... 25.04.2023, Sputnik Italia

"Per quanto riguarda le armi missilistiche di fabbricazione statunitense, potenzialmente in grado di apparire nella regione Asia-Pacifico, compreso il territorio del Giappone, le loro caratteristiche di velocità sono tutt'altro che l'unico criterio in base al quale valuteremo tali dispiegamenti. La portata dei sistemi missilistici non è meno importante", ha affermato."In particolare, la disponibilità della Russia a continuare ad aderire a una moratoria unilaterale sul dispiegamento di missili terrestri a medio e corto raggio in alcune regioni dipenderà fondamentalmente dai parametri specifici del loro raggio. Ma anche ora possiamo affermare con sicurezza che i programmi militari destabilizzanti degli Stati Uniti e dei loro alleati rendono la nostra moratoria sempre più fragile, sia nella regione Asia-Pacifico che in Europa", ha aggiunto il diplomatico.

