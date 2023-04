https://it.sputniknews.com/20230425/ministro-esteri-brasile-i-brics-stanno-cercando-un-consenso-sullespansione-dellunione-17181699.html

Ministro Esteri Brasile: i BRICS stanno cercando un consenso sull'espansione dell'unione

I paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) stanno cercando un consenso sull'espansione dell'associazione interstatale, ha affermato il ministro... 25.04.2023, Sputnik Italia

"Ora è in corso una discussione nei BRICS su come espanderla, ma si sta cercando un consenso", ha detto il ministro."Ma se siamo d'accordo sull'espansione dell'associazione, allora, ovviamente, l'Argentina sarà la candidata del Brasile".“Quello che si è discusso durante la visita a Buenos Aires e poi a Montevideo e nel colloquio con il Presidente del Paraguay [Mario Abdo Benitez], oltre che con altri Paesi come India e Cina, è un sistema di pagamento in valute nazionali, e non una moneta comune", ha spiegato Vieira. "È uno strumento di regolamento". "[Introdurre] una moneta unica come l'euro richiede molto tempo", ha detto, "ci sono ancora paesi dell'UE che non fanno parte dell'euro o che vi hanno appena aderito"."Ci sforziamo di fare accordi bilaterali nel campo degli scambi nelle rispettive valute, aggirando le valute forti, e quindi non sostenere costi gravosi per i trasferimenti", ha concluso il ministro degli Esteri.

