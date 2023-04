https://it.sputniknews.com/20230425/min-difesa-russo-attacchi-terroristici-kiev-mettono-a-rischio-estensione-accordo-sul-grano-17181114.html

Min. Difesa russo: attacchi terroristici Kiev mettono a rischio estensione accordo sul grano

Min. Difesa russo: attacchi terroristici Kiev mettono a rischio estensione accordo sul grano

Il 23 marzo e il 24 aprile, Kiev, violando le garanzie di non utilizzare il corridoio umanitario, ha attaccato le basi della flotta del Mar Nero a Sebastopoli... 25.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-25T07:49+0200

2023-04-25T07:49+0200

2023-04-25T07:49+0200

la situazione in ucraina

russia

ucraina

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/47/08/470806_0:109:3257:1941_1920x0_80_0_0_51eb58dad0cd28461bc122f6bd050012.jpg

Il dicastero ha ricordato che dopo un attacco terroristico da parte dell'Ucraina nell'ottobre 2022 da parte di imbarcazioni senza equipaggio contro navi della flotta del Mar Nero e navi civili impegnate a garantire la sicurezza del corridoio del grano, la Federazione Russa ha sospeso l'attuazione di un accordo sull'esportazione di prodotti agricoli prodotti dai porti ucraini.Il ministero ha sottolineato che solo grazie alle garanzie della Turchia e agli impegni scritti dell'Ucraina a non utilizzare il corridoio umanitario e i porti ucraini per condurre ostilità contro la Russia, questo accordo è stato rinnovato."Il 23 marzo e il 24 aprile 2023, in violazione di queste garanzie, l'Ucraina ha lanciato ripetuti attacchi alla base della flotta del Mar Nero nella città di Sebastopoli e alle infrastrutture civili della Crimea da parte di imbarcazioni senza equipaggio", ha affermato il ministero della Difesa.Secondo il ministero, un'analisi della rotta di movimento delle imbarcazioni senza equipaggio ucraine ha mostrato che "tutte sono state lanciate dalle acque del porto di Odessa, designato per l'attuazione dell'iniziativa del Mar Nero"."Il loro dispiegamento è stato effettuato nell'area del corridoio umanitario, coinvolto anche nell'esportazione di prodotti agricoli dai porti dell'Ucraina. Le azioni terroristiche del regime di Kiev mettono a repentaglio la prossima estensione dell'accordo sul grano dopo il 18 maggio 2023", ha aggiunto il ministero della Difesa russo.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ucraina, difesa