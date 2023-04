https://it.sputniknews.com/20230425/medvedev-loperazione-speciale-in-ucraina-iniziata-in-risposta-ad-allargamento-nato-17181796.html

Medvedev: l'operazione speciale in Ucraina iniziata in risposta ad allargamento Nato

Secondo il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev, l'Occidente capisce solo il linguaggio della forza. 25.04.2023, Sputnik Italia

Secondo Medvedev, in Ucraina la Russia sta combattendo di fatto contro la Nato: è un compito molto difficile, ma "bisogna fare di tutto per vincere questa guerra"Per l'importante funzionario dello Stato russo, in Occidente auspicano nella disgregazione della Russia per poter gestire e comandare i territori nell'ottica del "divide et impera".Allo stesso tempo Medvedev non ha escluso l'uso delle armi nucleari nel caso in cui sia a rischio l'esistenza dello Stato russo. Tra le altre dichiarazioni Medvedev ha rilevato che la Russia non ha esaurito missili e carri armati, ed infine espresso l'idea che sia meglio una "divisione silenziosa" dell'Ucraina da parte della Polonia e di altri Paesi rispetto all'adesione di Kiev nella Nato e al conseguente scoppio di una guerra mondiale.Sulla politica americana, Medvede si è lasciato andare ad una previsione, non escludendo che Elon Musk possa diventare il presidente degli Stati Uniti-

