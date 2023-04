https://it.sputniknews.com/20230425/intervento-di-lavrov-al-consiglio-di-sicurezza-delle-nazioni-unite-sul-medio-oriente-17182450.html

Intervento di Lavrov al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul Medio Oriente

Intervento di Lavrov al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul Medio Oriente

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov presiede il dibattito del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul Medio Oriente. 25.04.2023, Sputnik Italia

Parlando della situazione del Medio Oriente, il capo della diplomazia russa Sergey Lavrov ha rilevato che gli Stati Uniti cercano di essere l'unico protagonista della normalizzazione in questa regione, anche se, secondo il ministro degli Esteri russo, da tempo Washington ha perso la sua neutralità.Il capo del dicastero diplomatico russo ha inoltre notato come proprio gli Stati Uniti cerchino mediante speculazioni sulla crisi ucraina di attirare dalla propria parte i Paesi in via di sviluppo per distogliere l'attenzione proprio dal Medio Oriente.Relativamente alla decennale questione palestinese, il ministro degli Esteri russo ha affermato che gli eventi in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza e a Gerusalemme Est hanno aumentato la tensione nella regione a un livello estremamente pericoloso.

