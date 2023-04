https://it.sputniknews.com/20230425/in-sudan-i-militanti-sequestrano-un-laboratorio-con-campioni-di-malattie-17181940.html

In Sudan i militanti sequestrano un laboratorio con campioni di malattie

In Sudan è stato sequestrato un laboratorio biologico con campioni di malattie pericolose, ha dichiarato il rappresentante dell'OMS nel Paese, Nima Saeed Abid. 25.04.2023, Sputnik Italia

sudan

oms

"Esiste un enorme rischio biologico legato al sequestro del laboratorio centrale del sistema sanitario pubblico", ha sottolineato.Il direttore del laboratorio ha affermato all'organizzazione che una delle parti in conflitto lo ha trasformato in una base militare."È estremamente pericoloso perché abbiamo campioni di poliomielite in laboratorio, nonché campioni di morbillo e campioni di colera", ha affermato Nima Saeed Abid.Dal 15 aprile in Sudan sono in corso combattimenti tra la Forza di Reazione Rapida (RSF) sotto il comando di Mohammed Hamdan Daglo e l'esercito regolare. Secondo il ministro della Salute del Paese, il bilancio delle vittime degli scontri è salito a 600.L'Organizzazione mondiale della sanità ha riferito che 459 persone sono morto durante il conflitto armato e altre 4.072 sono rimaste ferite. Secondo il sindacato dei medici sudanesi, dall'inizio degli scontri sono morte 256 persone.

sudan

