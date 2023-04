https://it.sputniknews.com/20230425/esplosione-alla-questura-nella-citta-pakistana-di-kabal-17181228.html

Esplosione alla questura nella città pakistana di Kabal

È salito a 16 il bilancio delle vittime di un'esplosione in una questura nella città di Kabal, nel distretto pakistano di Swat, nel nord del Paese, con altri... 25.04.2023, Sputnik Italia

pakistan

"Sedici persone sono state martirizzate e altre 60 sono rimaste ferite in due esplosioni al dipartimento di polizia antiterrorismo di Kabal nello Swat la scorsa notte", ha riferito la radio.Si segnala che a seguito delle esplosioni l'edificio della questura è stato completamente distrutto.Lunedì scorso, Geo TV, citando i dati della polizia, ha riferito che un "attacco suicida" avrebbe avuto luogo in una stazione di polizia nella città di Kabal. Il canale televisivo, riferendosi al capo della polizia distrettuale di Shafi, Ullah Gandapur, ha notato che due esplosioni si sono verificate all'interno della questura, distruggendo l'edificio. Successivamente, Khalid Sohail, vice ispettore generale del dipartimento antiterrorismo, ha dichiarato al canale televisivo che l'esplosione "non è stata un attacco suicida" ma è avvenuta in un luogo "dove sono conservate munizioni e colpi di mortaio".

pakistan

pakistan