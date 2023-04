https://it.sputniknews.com/20230425/cremlino-accordo-sul-grano-ancora-non-completato-17181594.html

Cremlino: "accordo sul grano" ancora non completato

Cremlino: "accordo sul grano" ancora non completato

Le circostanze non sono ancora favorevoli all'accordo sul grano: non è ancora stato completato e non ha acquisito un carattere di pacchetto, ha affermato... 25.04.2023, Sputnik Italia

"Per quanto riguarda l'accordo, il fatto è che, nonostante sia passato tanto tempo, non è stato ancora completato. Non ha acquisito un carattere di pacchetto. Le condizioni che riguardavano la nostra parte non sono state attuate. Pertanto, finora le circostanze non sono favorevoli a questo accordo. Continuiamo a osservare ulteriormente", ha detto Peskov ai giornalisti.Ha sottolineato che la crisi alimentare globale non è una conseguenza diretta della perdita di grano ucraino dal mercato, così come del grano russo."Questo può essere uno dei fattori, ma non decisivo. La genesi è diversa, e la parte russa lo ha ripetutamente spiegato", ha detto il portavoce del Cremlino.

