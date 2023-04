Conferenza stampa di Lavrov dopo l'assemblea ONU

https://it.sputniknews.com/20230425/conferenza-stampa-di-lavrov-dopo-lassemblea-onu-17182570.html

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha tenuto una conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, in cui ha trattato... 25.04.2023, Sputnik Italia

Durante il suo intervento, Lavrov ha detto che l'Occidente ha fatto di tutto per impedire al grano russo di entrare nel mercato mondiale e ha impedito ai generi alimentari russi di raggiungere altri paesi.Il ministro ha anche affermato che gli stati africani (Repubblica Centrafricana, Mali e Sudan), le cui autorità legittime si rivolgono ai servizi della compagnia Wagner, hanno tutto il diritto di farlo. La Wagner è una compagnia militare privata, modelli simili esistono anche in altri paesi, compresi gli Stati Uniti.Sergey Lavrov ha anche toccato il tema del Sudan, dicendo che ciò che sta accadendo nel Paese è una tragedia e che si è venuta a creare una vera minaccia per i diplomatici. Mosca sta monitorando l'evolversi della situazione.Sul tema dei fertilizzanti, Lavrov ha detto che esiste una grave carenza di questi prodotti sul mercato mondiale, che la Russia potrebbe compensare, ma l'Occidente non consente che ciò avvenga.Il ministro degli Esteri russo ha affermato che l'accordo sul grano è giunto a un punto morto, che l'UE ha delegato alla NATO la responsabilità della sicurezza dei suoi membri e che sin dai tempi di Gorbaciov l'Occidente mente sull'espansione della NATO a est, e che la stessa cosa è avvenuta con gli accordi di Minsk.

