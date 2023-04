https://it.sputniknews.com/20230425/cina-revoca-lobbligo-del-test-pcr-per-i-viaggiatori-dal-29-aprile-17181399.html

Cina revoca l'obbligo del test PCR per i viaggiatori dal 29 aprile

Cina revoca l'obbligo del test PCR per i viaggiatori dal 29 aprile

A partire dal 29 aprile, per tutti i viaggiatori in Cina sarà sufficiente sottoporsi a un test antigenico del coronavirus entro 48 ore prima della partenza, il... 25.04.2023, Sputnik Italia

"Dal 29 aprile, tutto il personale che arriva in Cina può sostituire il test dell'acido nucleico con un test dell'antigene effettuato entro 48 ore prima dell'imbarco sull'aereo, le compagnie aeree non controlleranno più i certificati del test PCR prima dell'imbarco", ha affermato il diplomatico.A dicembre dello scorso anno, le autorità cinesi hanno iniziato a allentare attivamente le misure anti-COVID, che per quasi tre anni erano rimaste le più dure al mondo, influenzando negativamente l'economia, la produzione globale e le catene di approvvigionamento, il turismo e gli scambi interstatali. Un significativo allentamento delle misure è arrivato dopo un'ondata di proteste nelle megalopoli del paese che chiedevano di revocare i lockdown, sospendere i regolari test PCR su larga scala e avviare una politica di allentamento delle misure antiepidemiche. Dall'8 gennaio, come parte di un allontanamento dalla politica di "tolleranza zero" per il coronavirus, la Cina ha completamente abolito la quarantena e i test PCR per i viaggiatori provenienti dall'estero.

